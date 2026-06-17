Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Lukratives Private Equity-Investment?
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Private Equity von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Private Equity-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Private Equity-Anteile betrug an diesem Tag 65,75 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Private Equity-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,209 Private Equity-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.06.2026 970,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,80 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,97 Prozent.
Private Equity wurde am Markt mit 155,49 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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