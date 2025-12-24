Private Equity Aktie
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Private Equity von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Private Equity-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 60,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,667 Private Equity-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (63,00 CHF), wäre das Investment nun 1 050,00 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,00 Prozent angewachsen.
Alle Private Equity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 150,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
