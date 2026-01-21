Private Equity Aktie

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

Lukrativer Private Equity-Einstieg? 21.01.2026 10:04:21

SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Private Equity-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Private Equity-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 16,667 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 025,00 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 20.01.2026 auf 61,50 CHF belief. Mit einer Performance von +2,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Private Equity belief sich zuletzt auf 150,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

