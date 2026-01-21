Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Lukrativer Private Equity-Einstieg?
|
21.01.2026 10:04:21
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Private Equity-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 60,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 16,667 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 025,00 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 20.01.2026 auf 61,50 CHF belief. Mit einer Performance von +2,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Private Equity belief sich zuletzt auf 150,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
|
21.01.26
|SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Private Equity-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
21.01.26
|Private equity giant Thoma Bravo eyes software deals as shares fall (Financial Times)
|
14.01.26
|Private Equity Holding AG: Net Asset Value as of December 31, 2025 (EQS Group)
|
14.01.26
|Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. December 2025 (EQS Group)
|
14.01.26
|SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
14.01.26
|Bain Capital names David Gross as sole managing partner (Financial Times)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: SPI schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Private Equity Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|65,00
|0,78%