SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Private Equity-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Private Equity-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Private Equity-Anteile betrug an diesem Tag 90,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,111 Private Equity-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 29.09.2026 673,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 60,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 32,67 Prozent gleich.

Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 143,97 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at