SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Private Equity-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Private Equity-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 63,45 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,760 Private Equity-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Private Equity-Papiers auf 60,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 945,63 CHF wert. Damit wäre die Investition 5,44 Prozent weniger wert.

Private Equity wurde jüngst mit einem Börsenwert von 146,73 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at