Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Langfristige Anlage
|
25.03.2026 10:04:44
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Private Equity-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 63,45 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,760 Private Equity-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Private Equity-Papiers auf 60,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 945,63 CHF wert. Damit wäre die Investition 5,44 Prozent weniger wert.
Private Equity wurde jüngst mit einem Börsenwert von 146,73 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
|
25.03.26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
25.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
25.03.26
|SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
25.03.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
19.03.26
|Handel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Private Equity Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Private Equity Holding AG
|65,00
|8,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.