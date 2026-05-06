SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 3 Jahren verloren

Das Private Equity-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Private Equity-Anteile bei 72,20 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Private Equity-Aktie investierten, hätten nun 13,850 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 867,04 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 05.05.2026 auf 62,60 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 867,04 CHF, was einer negativen Performance von 13,30 Prozent entspricht.

Private Equity wurde jüngst mit einem Börsenwert von 154,51 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at