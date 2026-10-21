SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Private Equity-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68,40 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,620 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,50 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 13,45 Prozent eingebüßt.

Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 143,44 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at