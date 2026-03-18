Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Investmentbeispiel
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18.03.2026 10:04:50
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Private Equity-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Private Equity-Anteile an diesem Tag 69,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,449 Private Equity-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Private Equity-Papiers auf 60,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,96 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,04 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Private Equity eine Marktkapitalisierung von 146,83 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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