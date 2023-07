SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Private Equity bedeutet

Vor Jahren in Private Equity eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Private Equity-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Private Equity-Anteile an diesem Tag bei 77,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,285 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,92 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 25.07.2023 auf 68,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Private Equity eine Börsenbewertung in Höhe von 173,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at