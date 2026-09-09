SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 10 Jahren wurde die Private Equity-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 66,00 CHF wert. Bei einem Private Equity-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,152 Private Equity-Aktien. Die gehaltenen Private Equity-Anteile wären am 08.09.2026 945,45 CHF wert, da der Schlussstand 62,40 CHF betrug. Mit einer Performance von -5,45 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 148,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at