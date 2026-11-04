Private Equity Aktie

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WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

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Private Equity-Anlage im Blick 04.11.2026 10:03:34

SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Private Equity-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Private Equity-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,75 CHF. Bei einem Private Equity-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,476 Private Equity-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 58,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,79 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 13,21 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Private Equity betrug jüngst 143,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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