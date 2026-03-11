SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Private Equity-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 77,20 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 129,534 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Private Equity-Aktie auf 60,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 772,02 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,28 Prozent verringert.

Der Marktwert von Private Equity betrug jüngst 146,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at