SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Private Equity-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 11.11.2025 wurde die Private Equity-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 61,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,260 Private Equity-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 969,11 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 10.11.2026 auf 59,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 3,09 Prozent gesunken.

Der Marktwert von Private Equity betrug jüngst 145,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at