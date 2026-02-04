Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Langfristige Anlage
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Private Equity-Aktie bei 75,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Private Equity-Aktie investierten, hätten nun 1,333 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 61,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 18,00 Prozent verringert.
Insgesamt war Private Equity zuletzt 147,89 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
