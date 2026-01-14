Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Private Equity-Investment? 14.01.2026 10:03:57

SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Private Equity-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Private Equity-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 74,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hat, hat nun 1,351 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (63,00 CHF), wäre das Investment nun 85,14 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 14,86 Prozent gleich.

Insgesamt war Private Equity zuletzt 155,57 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Private Equity Holding AG

mehr Nachrichten