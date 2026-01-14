Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Lohnendes Private Equity-Investment?
|
14.01.2026 10:03:57
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Private Equity-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 74,00 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hat, hat nun 1,351 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (63,00 CHF), wäre das Investment nun 85,14 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 14,86 Prozent gleich.
Insgesamt war Private Equity zuletzt 155,57 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
