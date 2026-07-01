SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Private Equity-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Private Equity-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Private Equity-Papier 70,00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Private Equity-Aktie investierten, hätten nun 1,429 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,57 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,43 Prozent abgenommen.

Am Markt war Private Equity jüngst 157,64 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at