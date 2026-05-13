SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Private Equity-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Private Equity-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 125,000 Private Equity-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (62,60 CHF), wäre das Investment nun 7 825,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 21,75 Prozent vermindert.

Am Markt war Private Equity jüngst 154,98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at