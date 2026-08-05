Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Frühe Investition
|
05.08.2026 10:03:52
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Private Equity-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 84,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 119,048 Private Equity-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 333,33 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Papiers am 04.08.2026 auf 61,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 26,67 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Private Equity belief sich zuletzt auf 148,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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