SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Private Equity eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Private Equity-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Private Equity-Anteile bei 81,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,346 Private Equity-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Private Equity-Papiers auf 63,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 785,19 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,48 Prozent eingebüßt.

Private Equity wurde am Markt mit 155,63 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at