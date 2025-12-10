SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 10.12.2024 wurden Private Equity-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Private Equity-Aktie bei 70,00 CHF. Bei einem Private Equity-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 142,857 Private Equity-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 000,00 CHF, da sich der Wert eines Private Equity-Anteils am 09.12.2025 auf 63,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,00 Prozent abgenommen.

Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 154,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at