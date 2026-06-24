Private Equity Aktie

Private Equity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Private Equity-Anlage 24.06.2026 10:03:49

SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Private Equity-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Private Equity-Aktie betrug an diesem Tag 69,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 143,885 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 179,86 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 23.06.2026 auf 63,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,20 Prozent.

Der Börsenwert von Private Equity belief sich zuletzt auf 155,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Private Equity Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Private Equity Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Private Equity Holding AG 69,00 2,22% Private Equity Holding AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Minus -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen