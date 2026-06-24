SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Private Equity-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Private Equity-Aktie betrug an diesem Tag 69,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 143,885 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 179,86 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 23.06.2026 auf 63,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,20 Prozent.

Der Börsenwert von Private Equity belief sich zuletzt auf 155,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at