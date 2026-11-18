Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Private Equity-Anlage im Blick
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Private Equity von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Private Equity-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 68,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Private Equity-Aktie investierten, hätten nun 146,199 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 59,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 742,69 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 12,57 Prozent.
Private Equity war somit zuletzt am Markt 143,51 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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