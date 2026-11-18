So viel hätten Anleger mit einem frühen Private Equity-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Private Equity-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 68,40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Private Equity-Aktie investierten, hätten nun 146,199 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 59,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 742,69 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 12,57 Prozent.

Private Equity war somit zuletzt am Markt 143,51 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at