SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Private Equity von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Private Equity-Aktie gebracht.

Am 27.05.2025 wurde die Private Equity-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 69,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,388 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 912,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 63,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,78 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Private Equity belief sich zuletzt auf 154,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at