Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Investmentbeispiel
|
22.07.2026 10:04:24
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Private Equity von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Private Equity-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Private Equity-Anteile bei 70,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Private Equity-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,429 Private Equity-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Private Equity-Papiers auf 63,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 90,00 CHF wert. Mit einer Performance von -10,00 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Private Equity eine Börsenbewertung in Höhe von 152,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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