Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
|Rentables Private Equity-Investment?
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22.04.2026 10:03:49
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Private Equity-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 66,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 151,515 Private Equity-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 62,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 393,94 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 6,06 Prozent.
Alle Private Equity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 154,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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