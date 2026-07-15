SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Private Equity eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Private Equity-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 65,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 153,846 Private Equity-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 815,38 CHF, da sich der Wert einer Private Equity-Aktie am 14.07.2026 auf 63,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,85 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Private Equity eine Börsenbewertung in Höhe von 155,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at