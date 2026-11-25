Bei einem frühen Investment in Private Equity-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Private Equity-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Private Equity-Anteile an diesem Tag 89,50 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 1,117 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (58,60 CHF), wäre das Investment nun 65,47 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,53 Prozent verringert.

Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 143,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at