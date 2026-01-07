SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Private Equity von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Private Equity-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Private Equity-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Private Equity-Papiers betrug an diesem Tag 76,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 130,548 Private Equity-Papiere. Die gehaltenen Private Equity-Papiere wären am 06.01.2026 8 289,82 CHF wert, da der Schlussstand 63,50 CHF betrug. Das entspricht einer Einbuße um 17,10 Prozent.

Private Equity markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 155,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at