SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das PSP Swiss Property-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 123,10 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hat, hat nun 0,812 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PSP Swiss Property-Papiers auf 145,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,12 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,12 Prozent.

Insgesamt war PSP Swiss Property zuletzt 6,71 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at