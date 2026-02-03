SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor einem Jahr eingefahren

PSP Swiss Property Aktie
Am 03.02.2025 wurden PSP Swiss Property-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 134,80 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,742 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie auf 153,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,02 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,02 Prozent angewachsen.
Alle PSP Swiss Property-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
