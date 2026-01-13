PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Langfristige Anlage
|
13.01.2026 10:03:41
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 114,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,873 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 127,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 145,80 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 127,34 CHF entspricht einer Performance von +27,34 Prozent.
Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich jüngst auf 6,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu PSP Swiss Property AG
Analysen zu PSP Swiss Property AG

Aktien in diesem Artikel
|PSP Swiss Property AG
|154,20
|-1,72%
