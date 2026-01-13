PSP Swiss Property Aktie

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

Langfristige Anlage 13.01.2026 10:03:41

SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PSP Swiss Property-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 114,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,873 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2026 127,34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 145,80 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 127,34 CHF entspricht einer Performance von +27,34 Prozent.

Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich jüngst auf 6,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PSP Swiss Property AG

Analysen zu PSP Swiss Property AG

Aktien in diesem Artikel

PSP Swiss Property AG 154,20 -1,72% PSP Swiss Property AG

