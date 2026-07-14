PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Langfristige Investition
|
14.07.2026 10:03:55
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die PSP Swiss Property-Aktie an diesem Tag bei 96,55 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investierten, hätten nun 103,573 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des PSP Swiss Property-Papiers auf 143,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 873,12 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 48,73 Prozent.
PSP Swiss Property wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,57 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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