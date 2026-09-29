SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PSP Swiss Property-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112,50 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,889 PSP Swiss Property-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PSP Swiss Property-Papiers auf 145,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 290,67 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,07 Prozent zugenommen.

PSP Swiss Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at