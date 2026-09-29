PSP Swiss Property Aktie

PSP Swiss Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PSP Swiss Property-Anlage unter der Lupe 29.09.2026 10:03:33

SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PSP Swiss Property-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 112,50 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,889 PSP Swiss Property-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PSP Swiss Property-Papiers auf 145,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 290,67 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 29,07 Prozent zugenommen.

PSP Swiss Property markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PSP Swiss Property AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PSP Swiss Property AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PSP Swiss Property AG 153,30 -0,52% PSP Swiss Property AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und Anleihenrenditen im Fokus: ATX mit Minus -- DAX-Anleger verhalten optimistisch -- Börsen in Asien mehrheitlich tiefer
Der ATX zeigt sich etwas tiefer. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Anleger in Asien sind mehrheitlich in Verkauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen