PSP Swiss Property Aktie

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WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

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Lohnende PSP Swiss Property-Anlage? 31.03.2026 10:03:49

SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden PSP Swiss Property-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie betrug an diesem Tag 138,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, befänden sich nun 72,359 PSP Swiss Property-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.03.2026 11 411,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 157,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 14,11 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 7,14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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