PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Rentables PSP Swiss Property-Investment?
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden PSP Swiss Property-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 89,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 111,545 PSP Swiss Property-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (141,60 CHF), wäre die Investition nun 15 794,76 CHF wert. Damit wäre die Investition um 57,95 Prozent gestiegen.
Alle PSP Swiss Property-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!