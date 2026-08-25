SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PSP Swiss Property-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden PSP Swiss Property-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die PSP Swiss Property-Aktie bei 106,10 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 94,251 PSP Swiss Property-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 13 713,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 145,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 37,13 Prozent.

Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 6,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at