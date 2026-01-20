PSP Swiss Property Aktie
WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154
|Performance unter der Lupe
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem PSP Swiss Property-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 114,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,718 Anteile im Depot. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Anteile wären am 19.01.2026 1 278,99 CHF wert, da der Schlussstand 146,70 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,90 Prozent erhöht.
PSP Swiss Property wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,75 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!