PSP Swiss Property Aktie

PSP Swiss Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA16 / ISIN: CH0018294154

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PSP Swiss Property-Investition 06.01.2026 10:03:44

SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in PSP Swiss Property eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

PSP Swiss Property-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag 128,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,640 PSP Swiss Property-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 079,19 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 05.01.2026 auf 142,70 CHF belief. Mit einer Performance von +10,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property bezifferte sich zuletzt auf 6,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PSP Swiss Property AGmehr Nachrichten

Analysen zu PSP Swiss Property AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PSP Swiss Property AG 153,00 -0,33% PSP Swiss Property AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen