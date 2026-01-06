PSP Swiss Property Aktie
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor einem Jahr abgeworfen
PSP Swiss Property-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag 128,80 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 77,640 PSP Swiss Property-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 079,19 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 05.01.2026 auf 142,70 CHF belief. Mit einer Performance von +10,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property bezifferte sich zuletzt auf 6,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
