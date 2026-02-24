PSP Swiss Property Aktie
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die PSP Swiss Property-Anteile bei 84,50 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,183 PSP Swiss Property-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (158,30 CHF), wäre die Investition nun 187,34 CHF wert. Damit wäre die Investition um 87,34 Prozent gestiegen.
PSP Swiss Property wurde am Markt mit 7,26 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
