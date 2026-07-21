SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PSP Swiss Property gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 142,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, befänden sich nun 0,704 PSP Swiss Property-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,94 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 20.07.2026 auf 147,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 3,94 Prozent gestiegen.

PSP Swiss Property war somit zuletzt am Markt 6,76 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at