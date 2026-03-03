SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PSP Swiss Property von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren PSP Swiss Property-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.03.2025 wurde die PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das PSP Swiss Property-Papier an diesem Tag bei 133,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,513 PSP Swiss Property-Aktien im Depot. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Papiere wären am 02.03.2026 1 248,69 CHF wert, da der Schlussstand 166,20 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,87 Prozent.

PSP Swiss Property wurde am Markt mit 7,61 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

