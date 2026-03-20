Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rentables Rieter-Investment?
|
20.03.2026 10:04:04
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet
Rieter-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 104,57 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,956 Rieter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3,01 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 19.03.2026 auf 3,15 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96,99 Prozent abgenommen.
Rieter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 427,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
10:04
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.03.26
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|SIX-Handel: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)