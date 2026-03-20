Rieter Aktie

Rieter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

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Rentables Rieter-Investment? 20.03.2026 10:04:04

SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Rieter eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Rieter-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 104,57 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,956 Rieter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3,01 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 19.03.2026 auf 3,15 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 96,99 Prozent abgenommen.

Rieter markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 427,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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