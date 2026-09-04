Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Investition
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde das Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Rieter-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,205 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 3,09 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87,03 Prozent.
Rieter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 423,57 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
10:03
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
28.08.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|Rieter: Veränderung in der Konzernleitung (EQS Group)
|
25.08.26
|Rieter: Change in the Group Executive Committee (EQS Group)
|
21.08.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
14.08.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Rieter AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rieter AG (N)
|3,30
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.