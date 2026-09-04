SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Rieter-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Rieter-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,78 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,205 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 3,09 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12,97 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 87,03 Prozent.

Rieter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 423,57 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at