Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Profitable Rieter-Investition?
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10.04.2026 10:03:36
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 5 Jahren verloren
Das Rieter-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 70,37 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,421 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (3,20 CHF), wäre das Investment nun 4,54 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -95,46 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 431,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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