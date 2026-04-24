SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Rieter-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Rieter-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,70 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 272,491 Rieter-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Rieter-Papiere wären am 23.04.2026 948,27 CHF wert, da der Schlussstand 3,48 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 90,52 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Rieter eine Marktkapitalisierung von 465,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at