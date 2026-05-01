SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 3 Jahren eingebracht

Rieter-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,731 Anteile im Depot. Die gehaltenen Rieter-Anteile wären am 30.04.2026 28,42 CHF wert, da der Schlussstand 3,26 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,58 Prozent verringert.

Der Marktwert von Rieter betrug jüngst 441,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at