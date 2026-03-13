Rieter Aktie

WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

Frühe Investition 13.03.2026 10:03:45

SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Rieter-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 65,28 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 153,191 Rieter-Papiere. Die gehaltenen Rieter-Aktien wären am 12.03.2026 506,30 CHF wert, da der Schlussstand 3,31 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,94 Prozent verringert.

Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 448,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

