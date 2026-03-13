Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Frühe Investition
|
13.03.2026 10:03:45
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 65,28 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 153,191 Rieter-Papiere. Die gehaltenen Rieter-Aktien wären am 12.03.2026 506,30 CHF wert, da der Schlussstand 3,31 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,94 Prozent verringert.
Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 448,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
10:03
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
06.03.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|SIX-Handel: SPI präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rieter von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)