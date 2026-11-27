Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Investmentbeispiel
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rieter-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Rieter-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 21,39 CHF. Bei einem Rieter-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,676 Rieter-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2026 10,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 2,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89,27 Prozent verringert.
Insgesamt war Rieter zuletzt 298,15 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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