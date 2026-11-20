Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Rieter-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rieter-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Rieter-Papier letztlich bei 22,62 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hat, hat nun 441,992 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 2,21 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 974,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,25 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Rieter bezifferte sich zuletzt auf 299,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at