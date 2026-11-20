Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Anlage
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Rieter-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Rieter-Papier letztlich bei 22,62 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hat, hat nun 441,992 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 2,21 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 974,59 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90,25 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Rieter bezifferte sich zuletzt auf 299,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
Analysen zu Rieter AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rieter AG (N)
|2,34
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernehmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.