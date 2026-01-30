Rieter Aktie

Rieter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440

Langfristige Anlage 30.01.2026 10:03:53

SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rieter-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rieter-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Rieter-Papier bei 48,23 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Rieter-Aktie investiert, befänden sich nun 207,350 Rieter-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.01.2026 auf 3,31 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 686,33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 93,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rieter bezifferte sich zuletzt auf 444,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

